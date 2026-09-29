Лавров: Контакты с США по раздражителям скоро состоятся

На полях XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» он указал, что с главой Госдепартамента США Марко Рубио была достигнута договорённость, «что это произойдёт».

«Где-то там должны согласовать эксперты конкретные сроки, конкретное место», - отметил министр.

Ранее директор департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров рассказал, что диалог Москвы и Вашингтона по теме раздражителей в отношениях не прекращается, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

