Лавров: Контакты с США по раздражителям скоро состоятся
Контакты России и США по тематике раздражителей состоятся в скором времени. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
На полях XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» он указал, что с главой Госдепартамента США Марко Рубио была достигнута договорённость, «что это произойдёт».
«Где-то там должны согласовать эксперты конкретные сроки, конкретное место», - отметил министр.
Ранее директор департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров рассказал, что диалог Москвы и Вашингтона по теме раздражителей в отношениях не прекращается, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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