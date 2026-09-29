Не будут стесняться: К чему приведет выход Ирана из ДНЯО
Дмитрий Стефанович заявил НСН, что никто в регионе «не будет стесняться» вести ядерные разработки, если Иран выйдет из ДНЯО.
Выход Ирана из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) не просто ослабит поддержку России и Китая, но и станет примером для других стран Ближнего Востока, заявил НСН научный сотрудник сектора военной экономики и инноваций, Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.
Иранский парламент рассмотрит предложение о выходе страны из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил заместитель спикера парламента Али Никзад, сообщает Fars. Никзад заявил, что парламент не доверяет Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) и его нынешнему руководителю Рафаэлю Гросси. По его словам, тот проводит лишь формальные проверки и представляет негативные доклады об Иране. Стефанович раскрыл последствия такого решения.
«Технически в таком случае инспекторы МАГАТЭ полностью лишатся доступа к объектам. Плюс это будет повод для дополнительных санкций, это сильно ослабит возможную поддержку со стороны России и Китая, если это случится. Поэтому, конечно, здесь проблем может быть много. Северная Корея - единственный прецедент выхода из ДНЯО в 2003 году, это очень важный кейс. До сих пор есть риторика о том, что Северная Корея как-то неправильно вышла из ДНЯО, поэтому ее можно обвинять в нарушении договора. В случае Ирана тоже будет такая же ситуация. Самое тяжелое последствие – это цепная реакция. Саудовская Аравия, Турция, Египет уже заявляли о готовности пересмотреть свои ядерные программы, это может стать поводом выйти из договора. Если соседи уже начали, то никто в регионе не будет стесняться вести ядерные разработки», - предупредил он.
Ранее глава МИД Ирана Аббас Арагчи назвал необоснованными утверждения о том, что Тегеран находится на грани создания ядерного оружия. Он подчеркнул, что Иран является участником ДНЯО с 1970 года и настаивает на мирном характере своей ядерной программы.
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