«Технически в таком случае инспекторы МАГАТЭ полностью лишатся доступа к объектам. Плюс это будет повод для дополнительных санкций, это сильно ослабит возможную поддержку со стороны России и Китая, если это случится. Поэтому, конечно, здесь проблем может быть много. Северная Корея - единственный прецедент выхода из ДНЯО в 2003 году, это очень важный кейс. До сих пор есть риторика о том, что Северная Корея как-то неправильно вышла из ДНЯО, поэтому ее можно обвинять в нарушении договора. В случае Ирана тоже будет такая же ситуация. Самое тяжелое последствие – это цепная реакция. Саудовская Аравия, Турция, Египет уже заявляли о готовности пересмотреть свои ядерные программы, это может стать поводом выйти из договора. Если соседи уже начали, то никто в регионе не будет стесняться вести ядерные разработки», - предупредил он.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Арагчи назвал необоснованными утверждения о том, что Тегеран находится на грани создания ядерного оружия. Он подчеркнул, что Иран является участником ДНЯО с 1970 года и настаивает на мирном характере своей ядерной программы.

