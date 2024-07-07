Пенальти и «безголовый» Мбаппе: Стали известны полуфиналисты Евро-2024

ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЬНЫЕ ПИНАЛЬТИ

6 июля прошло две игры. Сначала в Дюссельдорфе состоялся матч между Англией и Швейцарией. Основное время завершилось ничьей (1:1), поэтому командам пришлось побороться еще и в овертайме, однако в нем тоже не было ни одного забитого меча. В результате в серии пенальти Англия одержала победу со счетом 5:3 и стала третьим полуфиналистом Евро-2024.

Позже в Берлине сыграли Нидерланды и Турция. В первом тайме турецкая сборная вела более агрессивную игру, что помогло ей забить в ворота соперников гол. Однако уже во второй половине матча команда Нидерландов собралась и в середине тайма забила гол, а уже под конец встречи еще один. Это помогло нидерландцам стать четвертыми полуфиналистами Евро-2024.

До этого 5 июля в Штутгарте сыграли Испания и хозяйка чемпионата Германия. В основное время на 51-й минуте гол в ворота соперников забил игрок сборной Испании Дани Ольмо, а на 89-й – футболист из Германии Флориан Вирц. Однако уже в конце второго овертайма победу своей сборной принес испанец Микель Мерино. Испания стала первым полуфиналистом турнира, убрав Германия с домашнего чемпионата.