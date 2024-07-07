Пенальти и «безголовый» Мбаппе: Стали известны полуфиналисты Евро-2024
В полуфинал Чемпионата Европы по футболу 2024 попали фаворит турнира Англия, Франция, Испания и Нидерланды.
Вечером 6 июля в Германии завершились игры 1/4 финала Чемпионата Европы по футболу 2024. Они прошли 5 и 6 июля. В России трансляция велась на телеканале «Матч ТВ» и впервые на онлайн платформе «Оkko» по подписке.
ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЬНЫЕ ПИНАЛЬТИ
6 июля прошло две игры. Сначала в Дюссельдорфе состоялся матч между Англией и Швейцарией. Основное время завершилось ничьей (1:1), поэтому командам пришлось побороться еще и в овертайме, однако в нем тоже не было ни одного забитого меча. В результате в серии пенальти Англия одержала победу со счетом 5:3 и стала третьим полуфиналистом Евро-2024.
Позже в Берлине сыграли Нидерланды и Турция. В первом тайме турецкая сборная вела более агрессивную игру, что помогло ей забить в ворота соперников гол. Однако уже во второй половине матча команда Нидерландов собралась и в середине тайма забила гол, а уже под конец встречи еще один. Это помогло нидерландцам стать четвертыми полуфиналистами Евро-2024.
До этого 5 июля в Штутгарте сыграли Испания и хозяйка чемпионата Германия. В основное время на 51-й минуте гол в ворота соперников забил игрок сборной Испании Дани Ольмо, а на 89-й – футболист из Германии Флориан Вирц. Однако уже в конце второго овертайма победу своей сборной принес испанец Микель Мерино. Испания стала первым полуфиналистом турнира, убрав Германия с домашнего чемпионата.
В тот же день в Гамбурге встретились Франция и Португалия. Специалисты называют этот матч одним из самых скучных на нынешнем чемпионате, потому что в основное и в дополнительное время не было забито ни одного мяча. Но в серии пенальти победу одержала Франция со счетом 5:3, став вторым полуфиналистом Евро-24.
При этом фаворит французской сборной Килиан Мбаппе не забил в этом матче ни одного гола. После первого овертайма он попросил замену, так как ему в голову попал матч. Видимо сказалась недавняя травма: в первой игре Франции с Австрией на чемпионате он сломал нос.
В свою очередь фаворит соперников португальский футболист Криштиану Роналду забил один мяч в серии пенальти. Однако в основное и дополнительное время на других играх Евро-2024 он впервые не забил ни одного мяча.
ИНТЕРЕСНЫЙ ПОЛУФИНАЛ
Таким образом, в полуфиналах встретятся Франция и Испания, а также Англия и Нидерланды. Игры пройдут 9 и 10 июля в Мюнхене и Дортмунде. Россияне также смогут посмотреть трансляции на «Матч ТВ» и на «Okko». Финал турнира пройдет в Берлине 14 июля.
Финальный расклад тоже обещает быть интересным. Так бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин в беседе с НСН предположил, что в финале Евро-2024 окажутся испанцы, а также англичане или французы.
«Нас ждет очень интересный полуфинал, а так, конечно, испанцы очень хорошо выглядят, хорошо играют, бегут и много забивают. Они, естественно, претенденты на чемпионство. Но я бы еще выделил англичан, а также французов. Поэтому будет интересно посмотреть, кто же станет чемпионом Европы в этом году», - заметил он.
В свою очередь бывший тренер сборной России и «Локомотива» Юрий Семин также считает испанцев фаворитами этого турнира.
«Если испанцы продержат свой высокий уровень до конца чемпионата, то они вне сомнений будут одними из главных претендентов на чемпионское звание. В Испании большая группа талантливых игроков, особенно атакующих, например, Педри, Уильямс. Есть группа опытных футболистов, которые на сегодняшний момент показывают самую сильную игру», - объяснил он в беседе с НСН.
Ранее суперкомпьютер Opta назвал сборную Англии по футболу главным фаворитом Евро-2024, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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