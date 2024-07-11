«Стыд, провал и муравей»: Платный полуфинал Евро-2024 разгневал российских болельщиков
Несогласные подписываться на Okko устроили бунт в соцсетях во время матча Англия – Нидерланды, а эксперты «Матч ТВ» в это время увлеченно обсуждали в эфире игру, которую никто кроме них не видел.
Страдающие от изоляции российского футбола болельщики пережили новый шок, оставшись без возможности бесплатно посмотреть полуфинал Евро-2024 между Англией и Нидерландами.
Далеко не все знали, что права на показ игр Чемпионата Европы поделили «Матч ТВ» и онлайн-кинотеатр Okko. Оставшись без трансляции, люди не стали подписываться на сервис, а наоборот наполнили соцсети волнами гнева, не утихающими до сих пор.
КИНО, КОТОРОГО НЕТ: «ЛИШИТЬ ЛИЦЕНЗИИ!»
На фоне отстранения сборной России от всех турниров Евро-2024 стал для россиян одной из немногочисленных возможностей посмотреть футбол с участием сильнейших команд мира. Даже далекие от футбола люди ближе к решающим матчам стали проявлять интерес к турниру, в котором играли и Роналду, и Мбаппе, и многие другие звезды.
Все следили за «яркой» Испанией, которая дошла до финала, обыграв Германию и Францию, а в ночь на 11 июля решили узнать, окажется ли в финале «скучная» Англия. Однако у многих это не получилось.
Включив канал «Матч ТВ», люди увидели студию с экспертами, обсуждавшими матч. Георгий Черданцев, Владислав Радимов и Игорь Шалимов увлеченно разбирали схемы, нарисованные на скриншотах, и оценивали изыски игры англичан и голландцев. Они-то, в отличие от зрителей, игру видели, но делали вид, что все нормально, а болельщики тем временем уже начали писать гневные посты в соцсетях.
«Вношу предложение – в кинотеатрах во время премьер крутить не сам фильм, а текстовую трансляцию», - предложил в этой связи norvigo.
«Включите трансляцию, мнение экспертов – после окончания матча. Прекратите дискриминацию любителей футбола», - возмутился vladp25.
Ну а более кровожадные болельщики потребовали «за такое» лишить «Матч ТВ» лицензии.
Еще в конце мая стало известно, что Евро-2024 покажут в России телеканал «Матч ТВ» и онлайн-кинотеатр Okko, при этом раздел прав проходил совсем не просто.
«За развитием ситуации по показу чемпионата Европы наблюдал весь рынок. Я очень благодарна коллегам, что, несмотря на всю сложность переговоров, благодаря конструктивной позиции всех участников сделки нам удалось выйти на финишную прямую», - писала тогда замгендиректора холдинга «Газпром-Медиа» Тина Канделаки.
Со своей стороны, гендиректор Okko Сергей Шишкин назвал «одновременный показ» Евро на стриминге и телеканале «знаковым моментом в истории спортивных трансляций».
«ЗАМАХ НА РУБЛЬ»: ОТ ЦЫПКИНА ДО ПЕНСИОНЕРОВ
Однако «одновременно» не значит «бесплатно». В этом убедились болельщики, побежавшие с «Матч ТВ» на Okko в жажде посмотреть на драматичный выход Англии в финал Чемпионата Европы.
На сайте онлайн-кинотеатра футбольных фанатов ждало предложение, от которого, вроде бы, невозможно было отказаться. Для просмотра игры им предлагалось оформить подписку за 1 рубль на 14 дней, а дальше 99 рублей за месяц.
Однако оказалось, что наши люди не готовы платить даже рубль за то, что, по их мнению, должно быть бесплатно. В соцсетях Okko разгорелся настоящий пожар.
«Какие же вы ***, что выкупили права и нигде невозможно посмотреть футбол», - выразил общее мнение Олег Саксонов.
«Да, Okko уже совсем обнаглели, ЧЕ платный, - ни стыда, ни совести. Как пожилым людям смотреть? Все денег им мало», - выступил от лица футбольных пенсионеров Игорь Андреев.
Ну а те, кто все же купил подписку, жаловались на дергающуюся картинку, «черный экран», скучных экспертов и другие напасти, обещая, что больше эту самую подписку не купят.
Под горячую руку попал и писатель Александр Цыпкин, который в предматчевой студии Okko должен был ответить на креативные вопросы из серии: «Что сделать Саутгейту, если… он побеждает, а его все равно ненавидят?», «Что делать Дешаму, если… хочется в финал, а лучший бомбардир Франции – автогол?»
Под постом в ВК с анонсом этой удивительной беседы сразу появились мудрые советчики, самым талантливым из которых оказался Кирилл Захаров, прорифмовав ответ на вопрос «Что делать?» тремя словами, первое из которых «муравью», а третье «приделать».
Тина Канделаки в своих соцсетях оставила без внимания ситуацию с «провальным показом» полуфинала Евро. Дмитрий Губерниев уделил внимание спортивному аспекту, похваставшись, что, «как я и предполагал, Англия в финале!». Представители Okko также не стали извиняться перед российскими болельщиками.
Судя по всему, для индустрии ничего страшного не произошло, а вот у простых людей осадочек остался. До окончания Евро-2024 остался один-единственный финальный матч, в котором 14 июля встретятся Испания и Англия.
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