«Стыд, провал и муравей»: Платный полуфинал Евро-2024 разгневал российских болельщиков

КИНО, КОТОРОГО НЕТ: «ЛИШИТЬ ЛИЦЕНЗИИ!»

На фоне отстранения сборной России от всех турниров Евро-2024 стал для россиян одной из немногочисленных возможностей посмотреть футбол с участием сильнейших команд мира. Даже далекие от футбола люди ближе к решающим матчам стали проявлять интерес к турниру, в котором играли и Роналду, и Мбаппе, и многие другие звезды.

Все следили за «яркой» Испанией, которая дошла до финала, обыграв Германию и Францию, а в ночь на 11 июля решили узнать, окажется ли в финале «скучная» Англия. Однако у многих это не получилось.

Включив канал «Матч ТВ», люди увидели студию с экспертами, обсуждавшими матч. Георгий Черданцев, Владислав Радимов и Игорь Шалимов увлеченно разбирали схемы, нарисованные на скриншотах, и оценивали изыски игры англичан и голландцев. Они-то, в отличие от зрителей, игру видели, но делали вид, что все нормально, а болельщики тем временем уже начали писать гневные посты в соцсетях.

«Вношу предложение – в кинотеатрах во время премьер крутить не сам фильм, а текстовую трансляцию», - предложил в этой связи norvigo.

«Включите трансляцию, мнение экспертов – после окончания матча. Прекратите дискриминацию любителей футбола», - возмутился vladp25.

Ну а более кровожадные болельщики потребовали «за такое» лишить «Матч ТВ» лицензии.

Еще в конце мая стало известно, что Евро-2024 покажут в России телеканал «Матч ТВ» и онлайн-кинотеатр Okko, при этом раздел прав проходил совсем не просто.

«За развитием ситуации по показу чемпионата Европы наблюдал весь рынок. Я очень благодарна коллегам, что, несмотря на всю сложность переговоров, благодаря конструктивной позиции всех участников сделки нам удалось выйти на финишную прямую», - писала тогда замгендиректора холдинга «Газпром-Медиа» Тина Канделаки.

Со своей стороны, гендиректор Okko Сергей Шишкин назвал «одновременный показ» Евро на стриминге и телеканале «знаковым моментом в истории спортивных трансляций».