В Кремле назвали голословными обвинения России в поджоге завода в Эстонии
Обвинения в адрес России в якобы имевшем место поджоге завода в Эстонии голословны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, такие заявления «необдуманные, абсолютно не отражающие реальность, не содержащие хоть какую-то аргументацию», пишет RT. Как отметил Песков, Москва не может серьезно относиться к подобным обвинениям.
Ранее СМИ сообщили, что в ночь на 15 августа в эстонском Таллине загорелось здание оборонной компании Milrem Robotics, поставляющей Киеву беспилотные наземные машины. Позднее Эстонии были переданы трое подозреваемых в поджоге - все они граждане Латвии. Власти республики назвали случившееся диверсией, в связи с ней эстонский МИД решил вызвать временного поверенного в делах России Камрана Абилова.
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