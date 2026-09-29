В Кремле назвали голословными обвинения России в поджоге завода в Эстонии

Обвинения в адрес России в якобы имевшем место поджоге завода в Эстонии голословны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, такие заявления «необдуманные, абсолютно не отражающие реальность, не содержащие хоть какую-то аргументацию», пишет RT. Как отметил Песков, Москва не может серьезно относиться к подобным обвинениям.

Ранее СМИ сообщили, что в ночь на 15 августа в эстонском Таллине загорелось здание оборонной компании Milrem Robotics, поставляющей Киеву беспилотные наземные машины. Позднее Эстонии были переданы трое подозреваемых в поджоге - все они граждане Латвии. Власти республики назвали случившееся диверсией, в связи с ней эстонский МИД решил вызвать временного поверенного в делах России Камрана Абилова.

