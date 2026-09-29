Песков: Передача во внешнее управление не направлена на смену собственника

Решения о передаче во внешнее управление российских активов некоторых иностранных компаний не направлены на смену собственника. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Как пишет RT, он отметил, что при принятии решений о введении внешнего управления не последним фактором является то, что речь «идёт о компаниях, которые имеют отношение к недружественным странам».

«С учётом повышающегося уровня вовлеченности этих недружественных стран в прямые боевые действия против нашей страны, такие решения принимаются», — сказал он.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указы о передаче во временное управление российских активов Auchan, «Лемана Про», Nestle и Metro Cash & Carry, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

