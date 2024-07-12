Нет провокациям! Пономарев похвалил испанцев за 1/4 финала Евро-2024 с немцами

Немецкого футболиста Тони Крооса нужно было удалять сразу после второго инцидента, отметил в эфире НСН Владимир Пономарев. 

В самом начале матча 1/4 финала чемпионата Европы – 2024 сборная Германии предприняла методы устрашения, но испанцы не поддались на провокации, заявил бронзовый призер Чемпионата Мира по футболу 1966 года Владимир Пономарев в пресс-центре НСН.

Сборная Англии обыграла Нидерланды и вышла в финал Евро-2024
«Очень понравилась игра Испании с Германией, когда испанцы выиграли у немцев. Она чем-то мне напомнила игру 1966 года в Англии, когда мы остались девять человек на поле и проиграли немцам 2:1 в полуфинале. В самом начале игры немцы предприняли методы устрашения… Кроос (Тони, немецкий футболист, центральный полузащитник клуба «Реал Мадрид» - ред. НСН) мне очень не понравился, его надо было удалять после второго инцидента, когда он врезался сзади, по ногам… Это не годится, это не футбол. И вот они в такую игру начали играть. Испанцы не поддались на это безобразие, провокации. А наши ребята в свое время в Англии поддались», - сказал Пономарев.

Ранее сборная Испании обыграла команду Германии со счетом 2:1 в матче 1/4 финала чемпионата Европы 2024 года. Встреча состоялась в Штутгарте, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: НСН
ТЕГИ:Чемпионат ЕвропыФутболисты

Горячие новости

Все новости

партнеры