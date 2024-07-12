«Атакующий футбол»: Кавазашвили сравнил Евро-2024 с предыдущими чемпионатами
В ходе Евро-2024 нет перепасов между защитниками поперек поля, а автоголы происходят из-за давления соперника, отметил в эфире НСН Анзор Кавазашвили.
Чемпионат Европы – 2024 отличается от всех предыдущих чемпионатов атакующим футболом и большим количеством автоголов, заявил заслуженный мастер спорта СССР, бронзовый призер чемпионата мира по футболу 1966 года Анзор Кавазашвили в пресс-центре НСН.
«Если сравнить этот чемпионат с предыдущими чемпионатами Европы и мира, да даже с ЧМ-2018, конечно, разница есть. Не было этих дурацких перепасов между защитниками поперек поля, да еще и с розыгрышами через вратаря – вместо того, чтобы сразу отдать мяч полузащитнику, который развернет атаку. Издевались над народом, над болельщиками, которые пришли посмотреть шикарный концерт между лучшими представителями разных стран. Медленная, дурацкая игра. А тут даже сборная Германии, французы, игру которых мы видели раньше, хорваты – притом, что у них пожилой Модрич – играли в атаку. Да даже Словакия и Словения играли в атакующий футбол! Да и такого количества автоголов на чемпионатах Европы я не припомню, сколько на Евро-2024: ошибки происходят из-за давления соперника», – сказал Кавазашвили.
Финал чемпионата Европы – 2024, в котором сойдутся национальные команды Англии и Испании, состоится в воскресенье, 14 июля. Игра будет проходить на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. Главным арбитром финального матча станет французский судья Франсуа Летексье. Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 22:00 мск, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России в 34 раза выросло число мигрантов, не сдавших экзамены для работы
- СК: В Уфе освободили 16 детей, которых удерживали и избивали мигранты
- Орбана не позвали на первую пленарную сессию Европарламента нового созыва
- Петиция за отставку Богомолова с должности худрука двух театров появилась в Сети
- Более 200 крокодилов заполонили улицы городов в Мексике
- Депутат Леонов призвал штрафовать губернаторов, которые не борются с борщевиком
- Песков: Путин не передавал через Орбана посланий для Трампа
- Песков: Россия не планирует ограничивать доступ к YouTube
- СМИ: В России намерены осенью 2024 года заблокировать YouTube
- Папа Римский принял главу отдела внешних церковных связей Московского патриархата
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru