«На самом деле нет никаких признаков того, что Иран изготавливает ядерное оружие, при этом на него оказывается небывалое давление. Это демонстративная акция, потому что им никто не верит. Иран уже под санкциями, самые тяжелые – это вторичные санкции. К первичным санкциям Иран уже привык. Для Ирана чрезвычайно важно поступление хоть какой-то валюты в страну, основной источник долларов – продажа сырой нефти. Основным покупателем в последнее время стал Китай, а мы видим, как американский лидер Дональд Трамп сейчас пытается повлиять на Китай, оказать давление. Это тоже способ надавить на Иран», - отметила она.

По ее словам, США делали ставку именно на экономические проблемы в Иране и протесты, но это тактика не сработала.

«Для Ирана чрезвычайно важно ослабление вторичных санкций. Это не только экономический вопрос глобального уровня, от этого зависит уровень жизни населения. Население там всегда социально активно. Как только ощущается ухудшение, население темпераментно выходит на улицы. Экономический пресс на Иран приводит к эскалации конфликта, так как Запад пользуется нестабильной ситуацией внутри страны, ставка делалась именно на это. Но режим не рухнул, население сплотилось, несмотря на проблемы», - заключила собеседница НСН.

США устанавливают против Ирана воздушную блокаду. Об этом заявил председатель парламента республики Мохаммад-Багер Галибаф, сообщается в Telegram-канале политика.

