Ставка не сработала: Почему США не удалось свергнуть режим в Иране
Нина Мамедова в эфире НСН назвала возможный выход Ирана из ДНЯО демонстративным ответом на небывалое давление США.
США ставили цель свергнуть режим в Иране на фоне недовольств населения, но народ сплотился, а вторичные санкции только «злят» Тегеран, рассказала НСН кандидат экономических наук, заведующая сектором Ирана в Центре изучения стран Ближнего и Среднего Востока (институт востоковедения РАН) Нина Мамедова.
Иранский парламент рассмотрит предложение о выходе страны из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил заместитель спикера парламента Али Никзад, сообщает Fars. Никзад заявил, что парламент не доверяет Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) и его нынешнему руководителю Рафаэлю Гросси. По его словам, тот проводит лишь формальные проверки и представляет негативные доклады об Иране. Мамедова назвала это демонстративной акцией.
«На самом деле нет никаких признаков того, что Иран изготавливает ядерное оружие, при этом на него оказывается небывалое давление. Это демонстративная акция, потому что им никто не верит. Иран уже под санкциями, самые тяжелые – это вторичные санкции. К первичным санкциям Иран уже привык. Для Ирана чрезвычайно важно поступление хоть какой-то валюты в страну, основной источник долларов – продажа сырой нефти. Основным покупателем в последнее время стал Китай, а мы видим, как американский лидер Дональд Трамп сейчас пытается повлиять на Китай, оказать давление. Это тоже способ надавить на Иран», - отметила она.
По ее словам, США делали ставку именно на экономические проблемы в Иране и протесты, но это тактика не сработала.
«Для Ирана чрезвычайно важно ослабление вторичных санкций. Это не только экономический вопрос глобального уровня, от этого зависит уровень жизни населения. Население там всегда социально активно. Как только ощущается ухудшение, население темпераментно выходит на улицы. Экономический пресс на Иран приводит к эскалации конфликта, так как Запад пользуется нестабильной ситуацией внутри страны, ставка делалась именно на это. Но режим не рухнул, население сплотилось, несмотря на проблемы», - заключила собеседница НСН.
США устанавливают против Ирана воздушную блокаду. Об этом заявил председатель парламента республики Мохаммад-Багер Галибаф, сообщается в Telegram-канале политика.
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