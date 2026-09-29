Исследование: 78% россиянок скрывают от мужей, что те мешают им спать
Большинство — 78% — женщин не говорят партнерам, что просыпаются из-за их храпа или движений. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на исследование ORMATEK.
Как выяснили эксперты, 47% россиянок предпочитают спать раздельно, чтобы высыпаться, при этом раздельный сон выбирают всего 7% мужчин. По словам 52% участниц опроса, они чувствуют себя спокойнее и безопаснее, когда рядом любимый человек. Ощущение безопасности нужно для хорошего сна 64% женщин и 38% мужчин.
В исследовании говорится, что 57% женщин выбирают большую кровать, даже если спят в одиночестве, 59% не делятся одеялом с партнером, 41% предпочитают тишину без раздражающих факторов. Две трети респонденток не могут уснуть, если в комнате слишком жарко или холодно, так же на температуру обращают внимание 37% мужчин. Приятная фактура постельных принадлежностей важна для 67% россиянок, каждая третья опрошенная выделяет удобство кровати, качество подушки и матраса. В то же время 59% мужчин признались, что плохо спят на неудобной кровати, 44% отметили удобство матраса и подушки, 40% - приятное постельное белье.
Кроме того, эксперты выяснили, что большинству опрошенных - 61% женщин и 54% мужчин - мешает заснуть тревожность. Мысли о партнере, семье и детях беспокоят 67% участниц опроса и 30% участников, о работе и делах - 49% женщин и 23% мужчин, тяжелые мысли - 42% и 27% респондентов соответственно. Если не получается уснуть дольше получаса, 58% женщин встают и занимаются чтением, уборкой или чем-то другим. Так же поступают 15% мужчин. Остаться в кровати и ничего не делать предпочитают 53% россиян и 11% россиянок. Кроме того, 42% мужчин и 36% женщин могут включить фильм на видеохостинге.
Ранее терапевт Александра Вишнякова предупредила, что даже одна бессонная ночь может негативно отразиться на самочувствии человека на следующий день.
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