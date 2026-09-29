Путин ужесточил правила вывоза наличных из России
Гражданам России запретили вывозить из страны в ЕАЭС, Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан наличные деньги в объеме свыше миллиона рублей. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Также запрет касается вывоза наличных рублей юрлицами и индивидуальными предпринимателями из России в Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан. При этом объём вывозимых средств не важен.
Согласно документу, при нарушении у граждан будет изъята сумма, превышающая миллион млн рублей, а у юрлица или ИП — вся вывозимая наличность.
Исключение предусмотрено для тех, кто вывозит деньги через аэропорты из специального перечня, который будет определён правительством. Как пишет RT, в данном случае потребуется банковская выписка, подтверждающая снятие наличных со счёта человека, компании или ИП, вывозящих средства. Кроме того, отдельные исключения сделаны для международных перевозок и дипломатических нужд.
Ранее Центробанк РФ до 9 марта 2027 года продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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