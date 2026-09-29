Если модернизация коммунальных сетей производится за бюджетный счет, то сети должны тоже переходить в управление государства. Об этом НСН рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ восьмого созыва Александр Аксененко.

«По поводу модернизации инфраструктуры. Да, у нас есть программы «Инфраструктура для жизни» — это нацпроект, который должен улучшать качество предоставляемых услуг, но сегодня в среднем процент обновления коммунальных сетей составляет 1% в год. И задача, которую сейчас ставит правительство, к 2030 году выйти на 2,5%. Эти цифры не позволят решить проблему изношенности инфраструктуры. Большинство ресурсоснабжающих организаций в России — это частные компании, к сожалению. Как они получили сети? Они их строили — так сети им и достались. Поэтому здесь нужно более принципиально подходить к этому вопросу: полнейший аудит инфраструктуры, и если модернизация за бюджетный счет, то сети должны тоже переходить в управление государства. Возможны и такие подходы. Инфраструктура — это государственная безопасность страны», — рассказал он.

Ранее Делягин заявил в пресс-центре НСН, что попытка государства решить проблему с износом коммунальных сетей увеличением тарифов обрекает Россию на серию чудовищных коммунальных катастроф.



