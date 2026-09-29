Депутат Аксененко предложил национализировать инфраструктуру ЖКХ

Александр Аксененко раскрыл НСН, что сегодня в среднем процент обновления коммунальных сетей составляет 1% в год, а к 2030 году государство хочет выйти лишь на показатель в 2,5%, что совершенно не достаточно.

Если модернизация коммунальных сетей производится за бюджетный счет, то сети должны тоже переходить в управление государства. Об этом НСН рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ восьмого созыва Александр Аксененко.

«По поводу модернизации инфраструктуры. Да, у нас есть программы «Инфраструктура для жизни» это нацпроект, который должен улучшать качество предоставляемых услуг, но сегодня в среднем процент обновления коммунальных сетей составляет 1% в год. И задача, которую сейчас ставит правительство, к 2030 году выйти на 2,5%. Эти цифры не позволят решить проблему изношенности инфраструктуры. Большинство ресурсоснабжающих организаций в России это частные компании, к сожалению. Как они получили сети? Они их строили так сети им и достались. Поэтому здесь нужно более принципиально подходить к этому вопросу: полнейший аудит инфраструктуры, и если модернизация за бюджетный счет, то сети должны тоже переходить в управление государства. Возможны и такие подходы. Инфраструктура это государственная безопасность страны», — рассказал он.

Ранее Делягин заявил в пресс-центре НСН, что попытка государства решить проблему с износом коммунальных сетей увеличением тарифов обрекает Россию на серию чудовищных коммунальных катастроф.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Тарифы ЖкхДолги ЖКХ

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