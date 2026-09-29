«Большая часть национального продукта и богатства приватизирована олигархами в 90-е годы. Поэтому в данном случае у государства никогда не будет этих 6, 7, 10 трлн рублей для модернизации инфраструктуры ЖКХ, потому что часть национального бюджета уходит олигархам. Тогда получается, что надо по-другому создавать ЖКХ. Подключать технологические изменения, использовать меньше централизованное, а больше автономное тепло- и водоснабжение там, где позволяет климат: юга, Дальний Восток, Калининградская область. Использовать инвестиции, как живут наши соседи, Центральная Азия. Там арабы дают деньги, а технологии — китайские. Если в технологическом смысле мы еще как-то справимся, то где деньги взять? У олигархов, список 50 из них как раз был недавно опубликован в «Форбс», общее количество дивидендов в 2024 году составило 1 трлн 700 млрд», — рассказал он.

Ранее зампредседателя комитета по экономической политике Госдумы восьмого созыва Михаил Делягин раскрыл в пресс-центре НСН, что попытка государства решить проблему с износом коммунальных сетей увеличением тарифов обрекает Россию на серию чудовищных коммунальных катастроф.

