«Деньги у олигархов!»: Как спасти коммунальное хозяйство России от катастрофы
Константин Крохин раскрыл НСН, что России нужно подключать технологические изменения, а также использовать больше автономное тепло- и водоснабжение там, где позволяет климат, например, на юге и Дальнем Востоке.
Председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин в пресс-центре НСН рассказал, как нужно менять систему ЖКХ в России и почему у государства никогда не будет денег на модернизацию коммунальных сетей.
«Большая часть национального продукта и богатства приватизирована олигархами в 90-е годы. Поэтому в данном случае у государства никогда не будет этих 6, 7, 10 трлн рублей для модернизации инфраструктуры ЖКХ, потому что часть национального бюджета уходит олигархам. Тогда получается, что надо по-другому создавать ЖКХ. Подключать технологические изменения, использовать меньше централизованное, а больше автономное тепло- и водоснабжение там, где позволяет климат: юга, Дальний Восток, Калининградская область. Использовать инвестиции, как живут наши соседи, Центральная Азия. Там арабы дают деньги, а технологии — китайские. Если в технологическом смысле мы еще как-то справимся, то где деньги взять? У олигархов, список 50 из них как раз был недавно опубликован в «Форбс», общее количество дивидендов в 2024 году составило 1 трлн 700 млрд», — рассказал он.
Ранее зампредседателя комитета по экономической политике Госдумы восьмого созыва Михаил Делягин раскрыл в пресс-центре НСН, что попытка государства решить проблему с износом коммунальных сетей увеличением тарифов обрекает Россию на серию чудовищных коммунальных катастроф.
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