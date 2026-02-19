Дегтярев: Ски-альпинист Филиппов получит звание заслуженного мастера спорта РФ
Ски-альпинист Никита Филиппов, который стал серебряным призёром Олимпиады в Италии, получит звание заслуженного мастера спорта России. Об этом заявил глава Минспорта РФ Михаил Дегтярёв.
Он напомнил, что ски-альпинизм был впервые представлен в программе Олимпийских игр, поэтому Филиппов «вошёл в историю, как один из первых олимпийцев в этом виде спорта».
«Никита показал высокий класс и выдержку... Это наша первая и оттого особенно ценная награда в главном турнире планеты», - добавил министр.
Ранее россиянин Филиппов занял второе место в спринте, уступив победителю Ориолю Кардону Колю из Испании всего 1,52 секунды, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
