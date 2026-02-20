Овечкин заявил, что пока не принял решение о новом контракте с «Вашингтоном»
Капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пока не решил, останется ли он в команде. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.
Нынешнее соглашение 40-летнего Овечкина с командой рассчитано до конца сезона-2025/26.
«Нет, я пока не знаю. Мне нужно принять решение», - отметил российский спортсмен.
Овечкин подчеркнул, что ему нужно обсудить этот вопрос с семьей, владельцем «Вашингтона» Тедом Леонсисом и генеральным менеджером Крисом Патриком.
Хоккеист выступает за «Вашингтон Кэпиталз» с 2005 года. В прошлом году Овечкин установил рекорд по забитым голам в регулярных чемпионатах НХЛ, пишет 360.ru.
