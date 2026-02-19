Ски-альпинист Филиппов принёс России первую медаль Олимпиады—2026
19 февраля 202616:28
Российский ски-альпинист Никита Филиппов стал серебряным призёром зимних Олимпийских игр — 2026.
В спринте россиянин финишировал вторым, проиграв победителю Ориолю Кардону Колю (Испания) всего 1,52 секунды. ТОП-3 замкнул Тибо Ансельме из Франции.
Медаль Филиппова стала первой в копилке России на Олимпийских играх в Италии. При этом ски-альпинизм, как дисциплина, дебютировал в олимпийской программе.
Ранее норвежский лыжник Йоханес Клебо стал первым в истории спортсменом, завоевавшим 10 золотых медалей на зимних Олимпийских играх, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
