Ски-альпинист Филиппов принёс России первую медаль Олимпиады—2026

Российский ски-альпинист Никита Филиппов стал серебряным призёром зимних Олимпийских игр — 2026.

В спринте россиянин финишировал вторым, проиграв победителю Ориолю Кардону Колю (Испания) всего 1,52 секунды. ТОП-3 замкнул Тибо Ансельме из Франции.

Медаль Филиппова стала первой в копилке России на Олимпийских играх в Италии. При этом ски-альпинизм, как дисциплина, дебютировал в олимпийской программе.

Ранее норвежский лыжник Йоханес Клебо стал первым в истории спортсменом, завоевавшим 10 золотых медалей на зимних Олимпийских играх, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Михаил Терещенко
