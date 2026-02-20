Над Россией сбили 149 украинских беспилотников
Дежурные средства ПВО нейтрализовали над территорией России 149 украинских БПЛА. Об этом заявили в Минобороны.
Дроны сбили в течение прошедшей ночи в период с 23.00 19 февраля до 07.00 20 февраля мск.
«Перехвачены и уничтожены 149 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - отметили в Минобороны.
В частности, 57 беспилотников ликвидировали в Брянской области, 28 – над Черным морем, 24 – над Азовским. Еще 20 БПЛА сбили в Крыму, 17 - в Краснодарском крае, два – в Ростовской области, один – в Белгородской.
Ранее в поселке Суземка Брянской области один человек пострадал после атаки дронов ВСУ, пишет 360.ru.
