Над Россией сбили 149 украинских беспилотников

Дежурные средства ПВО нейтрализовали над территорией России 149 украинских БПЛА. Об этом заявили в Минобороны.

Дроны сбили в течение прошедшей ночи в период с 23.00 19 февраля до 07.00 20 февраля мск.

«Перехвачены и уничтожены 149 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - отметили в Минобороны.

В частности, 57 беспилотников ликвидировали в Брянской области, 28 – над Черным морем, 24 – над Азовским. Еще 20 БПЛА сбили в Крыму, 17 - в Краснодарском крае, два – в Ростовской области, один – в Белгородской.

Ранее в поселке Суземка Брянской области один человек пострадал после атаки дронов ВСУ, пишет 360.ru.

