СМИ: Зеленский испугался Мединского на переговорах в Женеве

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в желании затянуть переговоры в Швейцарии, сообщает Telegraph.

Мединский доложил Путину о переговорах по Украине

По данным издания, глава государства опасался жесткой позиции главы российской делегации Владимира Мединского. Также украинские чиновники опасались, что Мединский заблокирует любой прогресс жесткими требованиями о капитуляции.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующие переговоры также пройдут в Швейцарии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

