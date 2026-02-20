СМИ: Зеленский испугался Мединского на переговорах в Женеве
20 февраля 202606:31
Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в желании затянуть переговоры в Швейцарии, сообщает Telegraph.
По данным издания, глава государства опасался жесткой позиции главы российской делегации Владимира Мединского. Также украинские чиновники опасались, что Мединский заблокирует любой прогресс жесткими требованиями о капитуляции.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующие переговоры также пройдут в Швейцарии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- СМИ: Зеленский испугался Мединского на переговорах в Женеве
- СМИ: В России из-за переизбытка производители выливают молоко
- Поступления в бюджет от налога с процентов по депозитам выросли втрое
- Петросян заявила о желании выступить на следующей Олимпиаде
- Генштаб ВС РФ: ВСУ за год потеряли 6,7 тысяч танков и бронемашин
- В Амурской области пропал вертолет Robinson
- Дмитриев заявил, что инопланетяне убедились в ненадежности Обамы
- Американка Лью выиграла Олимпиаду в женском одиночном катании
- Задержан глава департамента недропользования по ДФО Цуканов
- Украинец сменил пол на женский, чтобы избежать мобилизации