Российским спортсменам на Олимпиаде отказались дарить эксклюзивные телефоны

Спортсмены из России не получили от организаторов Олимпиады-2026 в подарок смартфоны, которые были вручены при заселении в Олимпийскую деревню другим участникам Игр, сообщает ТАСС.

Перед началом ОИ-2026 одна из южнокорейских компаний - спонсор Международного олимпийского комитета, представила эксклюзивную версию гаджета для участников Игр. В компании заявили, что мобильное устройство в дизайнерском исполнении должны получить около 3 тыс. 800 спортсменов, которые приедут в Италию.

Полтора года назад на летней Олимпиаде-2024 россияне также не получили от организаторов телефоны данного производителя.

Ранее в Госдуме заявили, что на Олимпиаде в Милане всё сделано через заднее место, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: dpa/picture-alliance/ТАСС
