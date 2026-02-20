В Иране разбился военный самолет

Военный самолет разбился в провинции Хамадан в Иране. Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на Военно-воздушные силы республики.

В результате крушения погиб один из двух пилотов.

Как отметил заместитель губернатора провинции Хамза Амраи, на место ЧП направили спасательные службы. Правоохранители расследуют причины авиакатастрофы.

Ранее в Оренбургской области разбился учебный самолет Diamond, погибли три человека, пишет Ura.ru.

