В Иране разбился военный самолет
20 февраля 202607:59
Военный самолет разбился в провинции Хамадан в Иране. Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на Военно-воздушные силы республики.
В результате крушения погиб один из двух пилотов.
Как отметил заместитель губернатора провинции Хамза Амраи, на место ЧП направили спасательные службы. Правоохранители расследуют причины авиакатастрофы.
Ранее в Оренбургской области разбился учебный самолет Diamond, погибли три человека, пишет Ura.ru.
