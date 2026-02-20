Американка Лью выиграла Олимпиаду в женском одиночном катании
20 февраля 202604:03
Фигуристка Алиса Лью из США стала победительницей Олимпийских игр в женском одиночном катании, сообщает ТАСС.
На соревнованиях в Милане спортсменка набрала 226,79 балла по сумме программ. На втором месте оказалась японка Каори Сакамото - 224,90. Замкнула тройку ее соотечественница Ами Накаи - 219,16.
Россиянка Аделия Петросян заняла шестое место - 214,53.
Ранее Петросян заняла пятое место после короткой программы на ОИ-2026, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
