Американка Лью выиграла Олимпиаду в женском одиночном катании

Фигуристка Алиса Лью из США стала победительницей Олимпийских игр в женском одиночном катании, сообщает ТАСС.

Японские фигуристы побили рекорд россиян

На соревнованиях в Милане спортсменка набрала 226,79 балла по сумме программ. На втором месте оказалась японка Каори Сакамото - 224,90. Замкнула тройку ее соотечественница Ами Накаи - 219,16.

Россиянка Аделия Петросян заняла шестое место - 214,53.

Ранее Петросян заняла пятое место после короткой программы на ОИ-2026, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

