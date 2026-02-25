Финляндия отказалась от участия в открытии Паралимпиады из-за допуска россиян
Паралимпийский комитет Финляндии принял решение пропустить церемонию открытия Паралимпийских Игр в Италии в знак протеста против допуска российских атлетов, сообщает Yle со ссылкой на заявление председателя организации Сари Раутио.
Бойкот церемонии — ответ на призыв украинской стороны. Ранее от участия в мероприятии отказались Польша, Латвия и Эстония. При этом финские спортсмены продолжат борьбу за медали: комитет считает важным не смешивать политику со спортом, который «должен объединять».
Раутио напомнила, что Финляндия была против участия России и Белоруссии в Играх под национальными флагами, но это решение не было поддержано большинством.
В Италии завершились XXV зимние Олимпийские игры. Победу в общем медальном зачете одержала сборная Норвегии. У атлетов из этой страны 41 медаль, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
