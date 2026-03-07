В Курской области четыре человека пострадали при атаках БПЛА

Четыре человека пострадали в результате атак беспилотников в Курской области. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн в канале на платформе Max.

Так, в деревне Лещиновка в Глушковском районе получила ранения женщина.

«В поселке Хомутовка Хомутовского района пострадали три человека, осколками посечены кузов и остекление двух автомобилей», - написал губернатор.

Кроме того, в населенном пункте получили повреждения остекление двух окон, дверь и фасад магазина.

Ранее в Алешках Херсонской области при атаке дронов ВСУ погибли два человека, 12 пострадали.

