СМИ: Целью операции Израиля в Ливане было изъятие останков Арада
Отряд израильских коммандос, который высадился накануне в горном районе на востоке Ливана, пытался найти и изъять останки штурмана Рона Арада, попавшего в плен в 1986 году. Об этом сообщает телеканал «Al Hadath».
Известно, что израильские военные высадились с трех вертолетов в окрестностях города Наби-Шит и направились к кладбищу, где захоронены останки летчика. Однако они попали в засаду и были вынуждены вернуться назад.
Предстатели «Хезболлы» в Telegram-канале подтвердили, что бойцы движения вступили в столкновение с израильским отрядом в районе кладбища Аль Шокр.
Штурман ВВС Израиля Рон Арад попал в плен 16 октября 1986 года после того, как его самолет F-4 Phantom сбили над Ливаном в ходе боевого задания. По некоторым данным, в мае 1988 года Арада застрелили в плену, при это его до сих пор считают пропавшим без вести.
Ранее Израиль нанес один из самых массированных авиаударов по пригородам Бейрута, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
