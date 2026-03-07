СМИ: Целью операции Израиля в Ливане было изъятие останков Арада

Отряд израильских коммандос, который высадился накануне в горном районе на востоке Ливана, пытался найти и изъять останки штурмана Рона Арада, попавшего в плен в 1986 году. Об этом сообщает телеканал «Al Hadath».

Известно, что израильские военные высадились с трех вертолетов в окрестностях города Наби-Шит и направились к кладбищу, где захоронены останки летчика. Однако они попали в засаду и были вынуждены вернуться назад.

«Не наша война»: Иран запросил помощи РФ в конфликте на Ближнем Востоке

Предстатели «Хезболлы» в Telegram-канале подтвердили, что бойцы движения вступили в столкновение с израильским отрядом в районе кладбища Аль Шокр.

Штурман ВВС Израиля Рон Арад попал в плен 16 октября 1986 года после того, как его самолет F-4 Phantom сбили над Ливаном в ходе боевого задания. По некоторым данным, в мае 1988 года Арада застрелили в плену, при это его до сих пор считают пропавшим без вести.

Ранее Израиль нанес один из самых массированных авиаударов по пригородам Бейрута, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:КонфликтВоенныеЛиванИзраиль

Горячие новости

Все новости

партнеры