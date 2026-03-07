СМИ: Целью операции Израиля в Ливане было изъятие останков Арада

Отряд израильских коммандос, который высадился накануне в горном районе на востоке Ливана, пытался найти и изъять останки штурмана Рона Арада, попавшего в плен в 1986 году. Об этом сообщает телеканал «Al Hadath».

Известно, что израильские военные высадились с трех вертолетов в окрестностях города Наби-Шит и направились к кладбищу, где захоронены останки летчика. Однако они попали в засаду и были вынуждены вернуться назад.