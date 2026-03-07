СМИ: В 5 регионах РФ средняя зарплата выше 200 тысяч рублей
В декабре 2025 года средняя зарплата в размере более 200 тысяч рублей была зафиксирована в пяти российских регионах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статистики.
Уточняется, что в последний месяц прошлого года в связи с выплатой премий и бонусов средние трудовые доходы в столице составили 288,5 тысячи рублей. Похожие показатели также были зафиксированы на Чукотке. Там в указанный период жители в среднем заработали 281,5 тысячи рублей.
Согласно подсчетам, в Магаданской области средняя зарплата в декабре 2025-го составила 249,3 тысячи рублей, в Ямало-Ненецком АО — 216,8 тысячи рублей, а на Камчатке — 206,7 тысячи рублей. Между тем, в 2024 году Камчатского края не было в этом списке.
Ранее кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин объяснил, что во второй половине марта россияне могут получить зарплату больше, чем в первой в связи с распределением рабочих дней в месяце, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
