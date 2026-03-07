СМИ: В 5 регионах РФ средняя зарплата выше 200 тысяч рублей

В декабре 2025 года средняя зарплата в размере более 200 тысяч рублей была зафиксирована в пяти российских регионах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статистики.

Уточняется, что в последний месяц прошлого года в связи с выплатой премий и бонусов средние трудовые доходы в столице составили 288,5 тысячи рублей. Похожие показатели также были зафиксированы на Чукотке. Там в указанный период жители в среднем заработали 281,5 тысячи рублей.