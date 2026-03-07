Эксперт: ЖКУ за февраль можно оплатить до 15 марта
Оплатить ЖКУ за февраль можно будет до 15 марта, несмотря на то, что в некоторых квитанциях за прошлый месяц была указана оплата до 10 марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на общественного деятеля, эксперта по ЖКХ Дмитрия Бондаря.
Нововведения о дате оплаты ЖКУ вступили в силу с 1 марта. Теперь оплатить счета за коммунальные услуги можно до 15-го числа месяца. Сейчас единый срок оплаты установлен для всей страны. При этом, по правилам, граждане должны получить платежные документы за жилое помещение и коммунальные услуги до 5-го числа.
Бондарь отметил, что по закону пени начинают начисляться только в случае просрочки платежа. При этом, по его словам, если управляющая компания начислит их раньше, это будет прямым нарушением закона, на которое граждане смогут отправить жалобу в жилищную инспекцию.
«Если захотите обратить внимание на неправильную дату в платежке, можно отправить им (управляющей компании – прим. НСН) короткое обращение через ГИС ЖКХ или мобильное приложение "Госуслуги.Дом"», - уточнил эксперт.
Ранее в Госдуме предложили расширить льготы на оплату ЖКУ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
