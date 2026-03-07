Эксперт: ЖКУ за февраль можно оплатить до 15 марта

Оплатить ЖКУ за февраль можно будет до 15 марта, несмотря на то, что в некоторых квитанциях за прошлый месяц была указана оплата до 10 марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на общественного деятеля, эксперта по ЖКХ Дмитрия Бондаря.

Нововведения о дате оплаты ЖКУ вступили в силу с 1 марта. Теперь оплатить счета за коммунальные услуги можно до 15-го числа месяца. Сейчас единый срок оплаты установлен для всей страны. При этом, по правилам, граждане должны получить платежные документы за жилое помещение и коммунальные услуги до 5-го числа.