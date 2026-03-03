«Почему-то русских можно дискредитировать по национальному признаку, а всех остальных — нет. США и Израиль грубо попрали международное право, по аналогии с белорусами тут надо отстранять еще и весь Ближний Восток. Мы понимаем, что речь идет даже не о двойных стандартах, а о “праве сильного”. Лицемерие по-прежнему правит бал. Было понятно, что никого не отстранят, кроме того, не ясно, как будет проходить Чемпионат мира по футболу с участием иранских спортсменов. Грядущая Паралимпиада положение дел не изменит. России сейчас надо переключить внимание на другие вопросы и становиться максимально заметной и экономически сильной. Тогда что-то может измениться во взаимоотношениях с МОК», — сказал Губерниев.

Ранее президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что позиция организации по допуску сборной России и российских клубов к международным соревнованиям не изменилась. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

