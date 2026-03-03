«Лицемерие правит бал!»: Губерниев объяснил отказ МОК отстранять спортсменов из США
Позиция Международного олимпийского комитета относительно американских спортсменов — преклонение перед «правом сильного», сказал НСН Дмитрий Губерниев.
Международный олимпийский комитет (МОК) не пошел на отстранение от соревнований израильских и американских спортсменов, поскольку руководствуется в своих решениях «правом сильного» и лицемерием. Об этом НСН заявил спортивный комментатор, телеведущий Дмитрий Губерниев.
В МОК заявили о принципе нейтралитета после вопроса о санкциях против США в связи с ударами Вашингтона по территории Ирана. Комитет подтвердил, что израильские и американские спортсмены не могут быть отстранены от соревнований, поскольку МОК должен оставаться «Маяком надежды». Губерниев объяснил подобные решения МОК торжеством «права сильного».
«Почему-то русских можно дискредитировать по национальному признаку, а всех остальных — нет. США и Израиль грубо попрали международное право, по аналогии с белорусами тут надо отстранять еще и весь Ближний Восток. Мы понимаем, что речь идет даже не о двойных стандартах, а о “праве сильного”. Лицемерие по-прежнему правит бал. Было понятно, что никого не отстранят, кроме того, не ясно, как будет проходить Чемпионат мира по футболу с участием иранских спортсменов. Грядущая Паралимпиада положение дел не изменит. России сейчас надо переключить внимание на другие вопросы и становиться максимально заметной и экономически сильной. Тогда что-то может измениться во взаимоотношениях с МОК», — сказал Губерниев.
Ранее президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что позиция организации по допуску сборной России и российских клубов к международным соревнованиям не изменилась. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
