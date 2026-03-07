При атаке БПЛА в Самарской области пострадал мужчина
7 марта 202609:55
Один человек пострадал при падении обломков БПЛА в Самарской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Федорищев.
Как отметил губернатор, над областью обезвредили пять украинских беспилотников.
«В результате падения обломков... пострадал один мужчина», - написал Федорищев в мессенджере Max.
Пострадавшего госпитализировали. Повреждений промышленных, социальных или жилых объектов не зафиксировано.
Ранее в Курской области четыре человека пострадали в результате атак беспилотников.
Горячие новости
- При атаке БПЛА в Самарской области пострадал мужчина
- Посол: Куба не получала запроса от США о переговорах
- В Курской области четыре человека пострадали при атаках БПЛА
- Названы самые востребованные писательницы в России
- «Не наша война»: Иран запросил помощи РФ в конфликте на Ближнем Востоке
- В Ельце рядом с жилым домом упал беспилотник
- Байден заявил, что забыл о Путине больше, чем другие знают
- Под Рязанью 11 поездов задерживаются из-за повреждения инфраструктуры
- Малкина дисквалифицировали на пять матчей за удар соперника клюшкой
- Над территорией России сбили 124 украинских дрона