При атаке БПЛА в Самарской области пострадал мужчина

Один человек пострадал при падении обломков БПЛА в Самарской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Федорищев.

Над территорией России сбили 124 украинских дрона

Как отметил губернатор, над областью обезвредили пять украинских беспилотников.

«В результате падения обломков... пострадал один мужчина», - написал Федорищев в мессенджере Max.

Пострадавшего госпитализировали. Повреждений промышленных, социальных или жилых объектов не зафиксировано.

Ранее в Курской области четыре человека пострадали в результате атак беспилотников.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПострадавшиеБеспилотникиСамарская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры