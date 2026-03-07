СМИ: США отправят в Средиземное море третий авианосец «Джордж Буш»
Вашингтон готовит к отправке на Ближний Восток третий по счету авианосец «Джордж Буш» для участия в операции против Ирана. Об этом сообщает портал USNI News.
По данным источника, авианосец и его корабли сопровождения завершили комплексные учения. В пресс-службе американских ВМС заявили, что бригада USS George H.W. Bush «неоднократно демонстрировала точный и быстрый запуск и восстановление воздушных средств».
Известно, что сейчас на Ближнем Востоке дислоцируются две авианосные ударные группы США. Так, подразделение во главе с авианосцем «Авраам Линкольн» (USS Abraham Lincoln) осуществляет патрулирование и операции в Аравийском море. При этом американский атомный авианосец «Джеральд Форд» (USS Gerald R. Ford) размещен в Красном море.
Ранее президент США Дональд Трамп назвал глупым вопрос журналистов по поводу того, что Россия якобы передает разведывательные данные Ирану, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Аэропорт Дубая вновь приостановил работу
- Эксперт: ЖКУ за февраль можно оплатить до 15 марта
- СМИ: В 5 регионах РФ средняя зарплата выше 200 тысяч рублей
- СМИ: США отправят в Средиземное море третий авианосец «Джордж Буш»
- Бойкот и телефоны: Россияне начали участие в Паралимпиаде на общих основаниях
- При атаке БПЛА в Самарской области пострадал мужчина
- Посол: Куба не получала запроса от США о переговорах
- В Курской области четыре человека пострадали при атаках БПЛА
- Названы самые востребованные писательницы в России
- «Не наша война»: Иран запросил помощи РФ в конфликте на Ближнем Востоке