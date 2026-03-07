СМИ: США отправят в Средиземное море третий авианосец «Джордж Буш»

По данным источника, авианосец и его корабли сопровождения завершили комплексные учения. В пресс-службе американских ВМС заявили, что бригада USS George H.W. Bush «неоднократно демонстрировала точный и быстрый запуск и восстановление воздушных средств».

Известно, что сейчас на Ближнем Востоке дислоцируются две авианосные ударные группы США. Так, подразделение во главе с авианосцем «Авраам Линкольн» (USS Abraham Lincoln) осуществляет патрулирование и операции в Аравийском море. При этом американский атомный авианосец «Джеральд Форд» (USS Gerald R. Ford) размещен в Красном море.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал глупым вопрос журналистов по поводу того, что Россия якобы передает разведывательные данные Ирану, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».