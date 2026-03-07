Названы самые востребованные писательницы в России

Самыми востребованными писательницами в России в 2025 году стали Ася Лавринович, Лия Арден и Дарья Донцова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу издательства «Эксмо».

Пятерку лидеров возглавляет автор в жанре Young-Adult Ася Лавринович, в прошлом году суммарный тираж проданных книг писательницы превысил 340 тысяч экземпляров. На втором месте в рейтинге автор фэнтези-романов Лия Арден, за ней следует писательница Дарья Донцова.

Кроме того, в рейтинг самых востребованных женщин-авторов вошли автор бестселлера «К себе нежно» Ольга Примаченко и написавшая роман «Скорбь Сатаны» английская писательница Мария Корелли.

Ранее шеф-редактор группы компаний «Литрес» Екатерина Писарева рассказала НСН, что в 2025 году россияне больше всего читали фэнтези, фантастику, детективы, книги о саморазвитии и любовные романы.

