Аэропорт Дубая вновь приостановил работу

До этого представители эмиратской авиакомпании «Emirates» объявили о приостановке всех авиарейсов в Дубай и из него в связи с работой ПВО. Сообщалось, что идущие на посадку в город самолеты в субботу скопились в воздушном пространстве над территорией Омана.

При этом известно, что 7 марта в Россию из ОАЭ и Омана планируют перевести 9,2 тысячи пассажиров на 43 рейсах, пишет РИА Новости.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Георгий Мохов заявил, что россияне смогут полностью вернуть средства за приобретенные туры в ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар, Саудовскую Аравию на фоне рекомендаций властей РФ не посещать эти страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».