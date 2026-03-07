Посол: Куба не получала запроса от США о переговорах
Куба не получала от США официального запроса о переговорах. Об этом заявил посол Кубы в Австрии, постоянный представитель при международных организациях в Вене Пабло Берти Олива, пишет РИА Новости.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что американский госсекретарь Марко Рубио отправится на Кубу для заключения сделки с Гаваной.
По словам кубинского посла, страна не знает об этом заявлении Трампа.
«Мы тоже прочитали об этом, но не знаем ничего больше, чем то, что было сказано публично», - подчеркнул дипломат.
Он добавил, что Куба готова к диалогу с кем угодно на основе уважения суверенитета и независимости страны.
Горячие новости
- Бойкот и телефоны: Россияне начали участие в Паралимпиаде на общих основаниях
- При атаке БПЛА в Самарской области пострадал мужчина
- Посол: Куба не получала запроса от США о переговорах
- В Курской области четыре человека пострадали при атаках БПЛА
- Названы самые востребованные писательницы в России
- «Не наша война»: Иран запросил помощи РФ в конфликте на Ближнем Востоке
- В Ельце рядом с жилым домом упал беспилотник
- Байден заявил, что забыл о Путине больше, чем другие знают
- Под Рязанью 11 поездов задерживаются из-за повреждения инфраструктуры
- Малкина дисквалифицировали на пять матчей за удар соперника клюшкой