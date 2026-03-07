Посол: Куба не получала запроса от США о переговорах

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что американский госсекретарь Марко Рубио отправится на Кубу для заключения сделки с Гаваной.

По словам кубинского посла, страна не знает об этом заявлении Трампа.

«Мы тоже прочитали об этом, но не знаем ничего больше, чем то, что было сказано публично», - подчеркнул дипломат.

Он добавил, что Куба готова к диалогу с кем угодно на основе уважения суверенитета и независимости страны.

