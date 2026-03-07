Посол: Куба не получала запроса от США о переговорах

Куба не получала от США официального запроса о переговорах. Об этом заявил посол Кубы в Австрии, постоянный представитель при международных организациях в Вене Пабло Берти Олива, пишет РИА Новости.

Трамп заявил, что Рубио поедет на Кубу для заключения сделки

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что американский госсекретарь Марко Рубио отправится на Кубу для заключения сделки с Гаваной.

По словам кубинского посла, страна не знает об этом заявлении Трампа.

«Мы тоже прочитали об этом, но не знаем ничего больше, чем то, что было сказано публично», - подчеркнул дипломат.

Он добавил, что Куба готова к диалогу с кем угодно на основе уважения суверенитета и независимости страны.

ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
