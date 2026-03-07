В Италии началась Паралимпиада 2026 года

Президент Италии Серджо Маттарелла объявил соревнования открытыми. В Играх примут участие в том числе спортсмены из России, они смогут выступить с национальной символикой впервые за 12 лет.

На церемонии открытия члены российской сборной приняли участие в параде атлетов, на мероприятии появились лыжница Анастасия Багиян и ее ведущий Сергей Синякин, глава Паралимпийского комитета РФ Павел Рожков, атташе делегации Екатерина Пронина.

Паралимпиада в Италии завершится 15 марта, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

