Водителям электромобилей грозят штрафы за подземную парковку

Они усиливают контроль за парковкой электромобилей и подзаряжаемых гибридов. Ранее противопожарные требования распространялись только на парковки, где установлены зарядные станции. С 1 июня 2026 года такие машины будет запрещено оставлять на необорудованных системами безопасности местах, даже если там отсутствует зарядка.

В настоящее время подготовленных мест на подземных паркингах немного, что может привести к росту количества нарушений и наказаний. Для населения максимальный штраф составит 50 тыс. рублей.

Отмечается, что такие авто должны стоять группами, в каждой — не больше 10 машин и их нужно отделять от остальных автомобилей огнестойкими перегородками/шторками/воротами, системами тушения. Зарядные зоны также подпадают под новые требования, при этом особенно строгие правила действуют для подземных парковок. В таких пространствах, как правило, допускается только медленная зарядка.

