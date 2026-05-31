Водителям электромобилей грозят штрафы за подземную парковку
Водители в России рискуют быть оштрафованными после вступления в силу нового свода правил МЧС о пожарной безопасности, сообщают «Известия».
Они усиливают контроль за парковкой электромобилей и подзаряжаемых гибридов. Ранее противопожарные требования распространялись только на парковки, где установлены зарядные станции. С 1 июня 2026 года такие машины будет запрещено оставлять на необорудованных системами безопасности местах, даже если там отсутствует зарядка.
В настоящее время подготовленных мест на подземных паркингах немного, что может привести к росту количества нарушений и наказаний. Для населения максимальный штраф составит 50 тыс. рублей.
Отмечается, что такие авто должны стоять группами, в каждой — не больше 10 машин и их нужно отделять от остальных автомобилей огнестойкими перегородками/шторками/воротами, системами тушения. Зарядные зоны также подпадают под новые требования, при этом особенно строгие правила действуют для подземных парковок. В таких пространствах, как правило, допускается только медленная зарядка.
Ранее на Киевском шоссе в Москве загорелся автомобиль, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
