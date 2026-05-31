Гинцбург: России не грозит эпидемия Эболы

В России нет необходимости создавать специализированное лекарство от Эболы, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга.

Угандийский врач перечислил симптомы лихорадки Эбола

По его словам, дело в том, что заболевание не обладает пандемическим потенциалом в нашей стране. «Это не первоочередная задача нашего государства, потому что эпидемия Эболы не грозит», - указал эксперт.

В настоящее время Эбола лечится симптоматически. Прежде всего это направлено на то, чтобы человек не умер, и его организм успел бы выработать антитела, на что в среднем уходит от 10 до 12 дней.

Ранее в России допустили ограничение въезда в страну из-за Эболы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗдоровьеЗаболеванияАлександр Гинцбург

Горячие новости

Все новости

партнеры