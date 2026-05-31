Взрыв Blue Origin отложит лунную миссию Трампа

Компания Blue Origin планировала запустить миссию на Луну на своей ракете New Glenn в 2026 году, однако теперь запуск наверняка будет отложен, сообщает Politico.

Компания Джеффа Безоса Blue Origin впервые успешно вывела свою ракету на орбиту

Всему виной взрыв ракеты во Флориде, что угрожает отложить как минимум на год реализацию грандиозного плана президента США Дональда Трампа по возвращению американских астронавтов на Луну к 2028 году и строительству там базы.

Ранее NASA объявило, что Blue Origin запустит свой беспилотный лунный посадочный модуль Blue Moon Mark 1 осенью 2026 года. Компания также получила контракт на доставку двух луноходов на поверхность в 2028 году на борту посадочного модуля Mark 1.

По данным The Washington Post, взрыв заложил основу для доминирования миллиардера Илона Маска в космосе. Ракета New Glenn компании Blue Origin рассматривалась как альтернатива программе Starship компании SpaceX Маска, а также возможность реализовать планы по возвращению на Луну до окончания второго срока Трампа.

Ракета миллиардера и основателя Amazon Джеффа Безоса взорвалась на стартовой площадке. После запуска двигателей New Glenn прогремела детонация — над космодромом поднялся огромный огненный гриб. Никто не пострадал, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
