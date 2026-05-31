В Госдуме допустил снижение ключевой ставки до 13,5%
Центробанк России на ближайшем заседании совета директоров 19 июня может снизить ключевую ставку на 1 процентный пункт, до 13,5%, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.
По его словам, снижение потребительских цен дает основания для более решительного снижения ставки ЦБ РФ, чем в прошлый раз. Депутат указал, что цены не растут в среднем по экономике, а начали снижаться. У регулятора есть основания для более решительного снижения ключевой ставки, чем это было в прошлый раз, отметил Аксаков.
Ранее россиянам назвали возможный размер ключевой ставки в России к концу года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Ростовской области эвакуировали жителей из-за атаки ВСУ на топливное хранилище
- МО: За ночь силы ПВО сбили 216 дронов ВСУ
- Не найдут покупателей: Армения лишится экспорта клубники с потерей рынка РФ
- В Госдуме допустил снижение ключевой ставки до 13,5%
- Беспорядки в Париже и флаг РФ: «ПСЖ» вновь выиграл Лигу чемпионов
- Трамп вновь допустил возобновление военных действий против Ирана
- Гинцбург: России не грозит эпидемия Эболы
- Россиянам пообещали в июне две пенсии
- Пасечник: Вместо атакованного в Старобельске колледжа построят новый
- СМИ: Почти весь экспорт клубники Арменией пришелся на Россию