В Госдуме допустил снижение ключевой ставки до 13,5%

Центробанк России на ближайшем заседании совета директоров 19 июня может снизить ключевую ставку на 1 процентный пункт, до 13,5%, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

По его словам, снижение потребительских цен дает основания для более решительного снижения ставки ЦБ РФ, чем в прошлый раз. Депутат указал, что цены не растут в среднем по экономике, а начали снижаться. У регулятора есть основания для более решительного снижения ключевой ставки, чем это было в прошлый раз, отметил Аксаков.

Ранее россиянам назвали возможный размер ключевой ставки в России к концу года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / СЕргей Булкин
