Трамп вновь допустил возобновление военных действий против Ирана

Американские власти в случае, если сделка с Тегераном не будет заключена, готовы возобновить военные действия против Ирана, сообщил телеканалу Fox News президент США Дональд Трамп.

Вэнс заявил о прогрессе в диалоге с Ираном

Он указал, что никуда не торопится. «Я бы хотел сказать, что тороплюсь, потому что [в случае заключения сделки] цены на бензин упадут, но если поторопиться, не удастся заключить хорошую сделку», - заявил глава государства.

«Я думаю, мы заключим отличную сделку или покончим с этим военным путем», - отметил американский лидер. Трамп подчеркнул, что «предпочел бы сделку».

Ранее президент США выступил против вывоза иранского урана в РФ или КНР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
