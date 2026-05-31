Трамп вновь допустил возобновление военных действий против Ирана
Американские власти в случае, если сделка с Тегераном не будет заключена, готовы возобновить военные действия против Ирана, сообщил телеканалу Fox News президент США Дональд Трамп.
Он указал, что никуда не торопится. «Я бы хотел сказать, что тороплюсь, потому что [в случае заключения сделки] цены на бензин упадут, но если поторопиться, не удастся заключить хорошую сделку», - заявил глава государства.
«Я думаю, мы заключим отличную сделку или покончим с этим военным путем», - отметил американский лидер. Трамп подчеркнул, что «предпочел бы сделку».
Ранее президент США выступил против вывоза иранского урана в РФ или КНР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
