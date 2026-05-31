Россиянам пообещали в июне две пенсии
Две пенсии в июне смогут получить россияне, сообщает РИА Новости.
Речь идет об экс-военных и сотрудниках силовых ведомств, которые после службы заработали необходимый трудовой стаж. Когда граждане увольняются с военной службы, они получают военную пенсию, имея право на получение еще и страховой пенсии. В данном случае необходимо наработать стаж в 15 лет и получить не менее 30 баллов.
При соблюдении данных условий пенсионер сможет одновременно получать выплаты от Социального фонда РФ и от силового ведомства. Две пенсии также полагаются космонавтам, сотрудникам летного состава, участникам Великой Отечественной войны, инвалидам вследствие военной травмы и членам семей погибших военнослужащих.
Ранее стало известно, что с 1 августа повысят пенсии отработавшим весь 2025 год пенсионерам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Гинцбург: России не грозит эпидемия Эболы
- Россиянам пообещали в июне две пенсии
- Пасечник: Вместо атакованного в Старобельске колледжа построят новый
- СМИ: Почти весь экспорт клубники Арменией пришелся на Россию
- Водителям электромобилей грозят штрафы за подземную парковку
- В Финляндии указали на пересечение ЕС «красных линий» из-за поставок оружия Украине
- Взрыв Blue Origin отложит лунную миссию Трампа
- Россиянин Бивол победил Айфера в бою за титулы WBA и IBF
- Сборная Канады проиграла в полуфинале ЧМ по хоккею
- Пентагон: США хотят, чтобы Украина могла себя защитить