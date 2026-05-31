Россиянам пообещали в июне две пенсии

Речь идет об экс-военных и сотрудниках силовых ведомств, которые после службы заработали необходимый трудовой стаж. Когда граждане увольняются с военной службы, они получают военную пенсию, имея право на получение еще и страховой пенсии. В данном случае необходимо наработать стаж в 15 лет и получить не менее 30 баллов.

При соблюдении данных условий пенсионер сможет одновременно получать выплаты от Социального фонда РФ и от силового ведомства. Две пенсии также полагаются космонавтам, сотрудникам летного состава, участникам Великой Отечественной войны, инвалидам вследствие военной травмы и членам семей погибших военнослужащих.​

Ранее стало известно, что с 1 августа повысят пенсии отработавшим весь 2025 год пенсионерам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

