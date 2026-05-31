В Финляндии указали на пересечение ЕС «красных линий» из-за поставок оружия Украине
Европейский союз неоднократно переступал «красные линии», когда напрямую финансировал и поставлял Украине оружие, которое впоследствии использовалось для убийства мирных россиян, сообщил в соцсети X финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема.
Он призвал всех «не верить ни единому слову, исходящему от аппарата ЕС, поскольку им нельзя доверять». По словам парламентария, Россия показала свою приверженность мирному разрешению конфликта и назначила переговорщика для контактов с европейской стороной и попросила Европу сделать то же самое. «Россия надеется, что Европа вернется к дипломатии», — подчеркнул Мема.
Ранее стало известно, что Финляндия передает Украине пакет военной помощи на 128 миллионов евро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Финляндии указали на пересечение ЕС «красных линий» из-за поставок оружия Украине
- Взрыв Blue Origin отложит лунную миссию Трампа
- Россиянин Бивол победил Айфера в бою за титулы WBA и IBF
- Сборная Канады проиграла в полуфинале ЧМ по хоккею
- Пентагон: США хотят, чтобы Украина могла себя защитить
- В Госдуме призвали не исключать превентивный удар по Германии
- В ООН заявили, что удары ВСУ по Запорожской АЭС неприемлемы
- Побережье Чёрного моря окрасилось в коричневый цвет
- Туск призвал НАТО прислушаться к словам Медведева о конце сна для Европы
- СМИ: Подорвать здание Минюста РФ планировал 61-летний