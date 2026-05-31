В Финляндии указали на пересечение ЕС «красных линий» из-за поставок оружия Украине

Европейский союз неоднократно переступал «красные линии», когда напрямую финансировал и поставлял Украине оружие, которое впоследствии использовалось для убийства мирных россиян, сообщил в соцсети X финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

Финляндия начала артиллерийские учения у российских границ

Он призвал всех «не верить ни единому слову, исходящему от аппарата ЕС, поскольку им нельзя доверять». По словам парламентария, Россия показала свою приверженность мирному разрешению конфликта и назначила переговорщика для контактов с европейской стороной и попросила Европу сделать то же самое. «Россия надеется, что Европа вернется к дипломатии», — подчеркнул Мема.

Ранее стало известно, что Финляндия передает Украине пакет военной помощи на 128 миллионов евро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
