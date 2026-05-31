Россиянин Бивол победил Айфера в бою за титулы WBA и IBF
Российский боксер Дмитрий Бивол одержал победу над немцем Михаэлем Айфертом в бою за титулы чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super) и Международной боксерской федерации (IBF) в полутяжелом весе, сообщает РИА Новости.
Бой состоялся в Екатеринбурге. Победа присуждена Биволу решением судей. Бивол в 2025 году перенес операцию на спине, бой с Айфертом стал для него первым с февраля 2025 года.
Ранее Бивол отказался драться с украинцем Александром Усиком, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
