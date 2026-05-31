Пасечник: Вместо атакованного в Старобельске колледжа построят новый

На месте попавшего под удар беспилотных летательных аппаратов Украины педагогического колледжа в Старобельске будет построен новый, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника.

В ООН потребовали расследовать удары по Старобельску

По его словам, в учебном заведении будут готовить учителей, «которые дальше будут воспитывать наших детей, нашу детвору — душевными, добрыми, порядочными, настоящими гражданами нашей страны, патриотами».

Пасечник напомнил слова президента России о том, что «на поле брани воюют не солдаты, а воюют учителя и духовники». Глава ЛНР отметил, что самая главная ценность в нашей жизни — это люди, а наше будущее — это наши дети.

Ранее в Европарламенте заговорили о трибунале для президента Украины Владимира Зеленского после удара по Старобельску, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ГУ МЧС России по ЛНР
