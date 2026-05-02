Футболист Сафонов впервые с января не попал в заявку ПСЖ на матч
Российский вратарь ФК «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Матвей Сафонов впервые с января 2026 года не попал в заявку команды на матч. Об этом говорится на странице футбольного клуба в одной из соцсетей.
Речь идет об игре 32-го тура чемпионата Франции против «Лорьяна». До этого телеканал «RMC Sport» передавал, что российскому футболисту хотят дать отдохнуть перед ответным матчем 1/2 финала Лиги чемпионов против «Баварии».
Отмечается, что конкурент Сафонова за место в стартовом составе Люка Шевалье в настоящий момент травмирован, поэтому место в воротах в игре с «Лорьяном» может занять Ренато Марин.
ПСЖ с 69 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции. Матч против «Лорьяна» состоится вечером 2 мая. «Пари Сен-Жермен» обыграл «Баварию» со счетом 5:4 в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Ответная игра состоится 6 мая в Мюнхене, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее тренер вратарей национальной сборной России по футболу Виталий Кафанов в интервью НСН рассказал, что Матвей Сафонов стал основным голкипером в «ПСЖ», так как умеет собраться на самые сложные матчи и провести их без ошибок.
- Умер экс-пилот «Формулы-1» Алекс Дзанарди
- МО: ВС РФ на Украине поразили объекты портовой инфраструктуры
- МО: ВС РФ освободили Мирополье в Сумской области
- В Роспотребнадзоре назвали лучшие способы защиты от клещей
- Рэпер Flo Rida прилетел в Москву
- США частично выведут войска из ФРГ
- В АКОРТ назвали самое дешевое мясо для шашлыка в торговых сетях РФ
- Объем неплатежей в экономике РФ превысил 8 трлн рублей
- Володин: За полгода интерес европейцев к переезду в РФ вырос в 1,5 раза