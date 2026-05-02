Футболист Сафонов впервые с января не попал в заявку ПСЖ на матч

Российский вратарь ФК «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Матвей Сафонов впервые с января 2026 года не попал в заявку команды на матч. Об этом говорится на странице футбольного клуба в одной из соцсетей.

Речь идет об игре 32-го тура чемпионата Франции против «Лорьяна». До этого телеканал «RMC Sport» передавал, что российскому футболисту хотят дать отдохнуть перед ответным матчем 1/2 финала Лиги чемпионов против «Баварии».