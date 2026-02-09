Во время матча «ПСЖ» - «Марсель» на трибунах вывесили российский флаг

Болельщик вывесил флаг России на трибуне на матче чемпионата Франции по футболу между командами «Пари Сен-Жермен» и «Марсель». Об этом сообщила в соцсетях жена российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова Марина Кондратюк.

Игра в рамках 21-го тура французского чемпионата прошла 8 февраля. «ПСЖ» одержал победу со счетом 5:0. Матвей Сафонов вышел на поле в стартовом составе и провел третий в сезоне матч «на ноль».

По итогам игры парижский клуб набрал 51 очко и вернулся на первое место турнирной таблицы чемпионата.

Ранее флаг России вывесили во время хоккейного матча между женскими сборными США и Чехии на Олимпиаде-2026 в Италии.

