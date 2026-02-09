Во время матча «ПСЖ» - «Марсель» на трибунах вывесили российский флаг
Болельщик вывесил флаг России на трибуне на матче чемпионата Франции по футболу между командами «Пари Сен-Жермен» и «Марсель». Об этом сообщила в соцсетях жена российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова Марина Кондратюк.
Игра в рамках 21-го тура французского чемпионата прошла 8 февраля. «ПСЖ» одержал победу со счетом 5:0. Матвей Сафонов вышел на поле в стартовом составе и провел третий в сезоне матч «на ноль».
По итогам игры парижский клуб набрал 51 очко и вернулся на первое место турнирной таблицы чемпионата.
Ранее флаг России вывесили во время хоккейного матча между женскими сборными США и Чехии на Олимпиаде-2026 в Италии.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Дойдем до 90 и выше: Почему Россия отказывается от крепкого рубля
- Задержанные по делу о покушении на генерала Алексеева признали вину
- Во время матча «ПСЖ» - «Марсель» на трибунах вывесили российский флаг
- Бронзит: Российская анимация дышит в спину Голливуду
- В Индии задержали три танкера за контрабанду нефти
- Жесткий сценарий: Чем закончится попытка США лишить Иран ядерной программы
- Посол Келин: Британские специалисты помогают Киеву проводить диверсии
- В работе соцсети X произошли масштабные сбои
- Над регионами России сбили 69 украинских беспилотников
- СМИ: Израиль предупредил США о возможности ударить по Ирану в одиночку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru