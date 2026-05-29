Карпин объяснил поражение сборной России в матче с Египтом

По его словам, «все проблемы были от поля». В начале матча россияне привыкали к мячу, что и приводило к потерям. Однако всё выровнялось после первых 15 минут.

«И прессинг получался, и в атаке что‑то... После 60‑й минуты чуть подсели... В атаке хотелось бы создавать больше», - сказал он.

Карпин добавил, что сборная России уступила египтянам в эффективности.

Ранее российская национальная команда уступила сборной Египта в товарищеской встрече, которая прошла в Каире. Единственный гол на 65-й минуте забил Мостафа Абдельрауф, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

