Карпин объяснил поражение сборной России в матче с Египтом

В товарищеском матче сборных России и Египта была равная игра. Как сообщает «Матч ТВ», об этом заявил главный тренер российской команды Валерий Карпин.

Игра была равна? Булыкин объяснил поражение сборной России от Египта

По его словам, «все проблемы были от поля». В начале матча россияне привыкали к мячу, что и приводило к потерям. Однако всё выровнялось после первых 15 минут.

«И прессинг получался, и в атаке что‑то... После 60‑й минуты чуть подсели... В атаке хотелось бы создавать больше», - сказал он.

Карпин добавил, что сборная России уступила египтянам в эффективности.

Ранее российская национальная команда уступила сборной Египта в товарищеской встрече, которая прошла в Каире. Единственный гол на 65-й минуте забил Мостафа Абдельрауф, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:СпортФутболСборная России По ФутболуВалерий Карпин

Горячие новости

Все новости

партнеры