Вратарь французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» россиянин Матвей Сафонов стал первым в истории труниров под эгидой FIFA голкипером, который отбил в послематчевой серии пенальти четыре удара подряд. Во время трансляции было видно, что Сафонов изучал шпаргалку перед пенальти — по всей видимости, там было прописано, кто из бразильцев куда обычно бьет. Кафанов отметил, что результат Сафонова — весомая заявка на место основного вратаря «ПСЖ».

«Я не сомневаюсь, что к пенальти готовились и бразильцы, и парижане. Матвей тоже готовился. Однако бьющие ведь также знают, что вратарь их изучает. Бьющий может поменять угол в любой момент. Третий удар, который Матвей отбил, был нанесен по центру ворот. Этот удар был самый сложный. И особняком стоит второй отбитый пенальти. Бьющий сделал паузу, и стоило Матвею уйти чуть раньше с линии ворот, судья заставил бы этот удар перебить. Но в этом случае Матвей выдержал эту паузу и с низкой неудобной стойки сумел парировать и этот мяч. Этот пенальти станет моментом для обсуждения на теориях и конференциях тренеров вратарей. Одна из сильных сторон Матвея — его менталитет и психологическая устойчивость. Наш, российский, вратарь — первый. Ни у кого нет сомнений. Это очень весомая заявка на место основного вратаря "ПСЖ"», — сказал собеседник НСН.

Сафонов установил рекорд в финальном матче Межконтинентального кубка с бразильским «Фламенго», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Основное время игры завершили вничью (1:1), по итогам послематчевых пенальти «ПСЖ» одержал победу со счетом 2:1. Клуб стал первой французской командой, которая смогла выиграть Межконтинентальный кубок, это шестой трофей команды за 2025 год.

