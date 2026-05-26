Дегтярев: FISU допустила до соревнований всех российских спортсменов

Международная федерация университетского спорта (FISU) допустила всех российских атлетов до участия в соревнованиях под эгидой организации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

По его словам, даже в тех видах спорта, где международные федерации сохраняют полное отстранение российских спортсменов, FISU будет применять механизм нейтрального статуса вместо недопуска. Это правило распространяется как на индивидуальные, так и на командные дисциплины.