Дегтярев: FISU допустила до соревнований всех российских спортсменов
Международная федерация университетского спорта (FISU) допустила всех российских атлетов до участия в соревнованиях под эгидой организации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.
По его словам, даже в тех видах спорта, где международные федерации сохраняют полное отстранение российских спортсменов, FISU будет применять механизм нейтрального статуса вместо недопуска. Это правило распространяется как на индивидуальные, так и на командные дисциплины.
В тех видах спорта, где международные федерации уже восстановили российских атлетов в правах, FISU не вводит дополнительных ограничений.
«Участие возможно на тех же условиях, что и на других международных стартах», – подчеркнул Дегтярев.
Ранее глава Минспорта РФ поздравил весь гимнастический мир с восстановлением целостности после снятия ограничений с со спортсменов из России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Дегтярев: FISU допустила до соревнований всех российских спортсменов
- Военные США перехватили 108 судов с начала блокады иранских портов
- Путин сообщил о почти $30 млрд капиталовложений РФ в экономику Казахстана
- Одесса готовится к обороне: Эксперт назвал главный страх Лондона на Украине
- Малкин подписал новый контракт с «Питтсбургом» на $5,5 миллионов
- Вассерман раскрыл, из-за чего депутаты лишатся телефонов на заседаниях Госдумы
- СМИ: правительство России готовит новый запрет на экспорт топлива
- Нутрициолог объяснила, почему частые перекусы вредны для здоровья
- Росавиация сообщила правила особого режима полетов над Москвой
- Накопилось: Что придется «разгребать» Шохину в должности бизнес-омбудсмена