Никакой ответственности: Мостовой захотел заменить Карпина во главе сборной России
У Валерия Карпина нет никаких рисков в работе главным тренером сборной, так как она не участвует ни в одном турнире, заявил НСН Александр Мостовой.
Экс-игрок сборной России по футболу Александр Мостовой заявил НСН, что готов заменить Валерия Карпина во главе сборной.
Валерий Карпин собрался в декрет в связи с рождением сына. «Зайду к руководству Российского футбольного союза, подкину такую идею. Посмотрим, отпустят или нет», — цитирует его «Советский спорт». Мостовой усомнился, что Карпин всерьез уйдет.
«Странно говорить, что у Карпина наступила какая-то усталость. А ее раньше не было? Когда он принимал “Динамо” и вел две команды, там что, усталости не было? Дети у всех рождаются. Что здесь такого? Тем более, когда ты ничем не рискуешь, никуда не отбираешься — играешь в товарищеские игры, куришь бамбук и получаешь удовольствие и деньги. Отсутствие международных стартов только помогает карьере, поскольку деньги получаешь одинаковые, а там есть риск куда-то не выйти на крупный турнир. Многие команды тренеров из-за этого убирают, а мы никуда не попадаем, нигде не участвуем, рисков никаких нет. Если Карпин уйдет, то я с удовольствием возглавлю команду», — отметил он.
Однако Мостовой не может юридически возглавить национальную сборную по футболу прямо сейчас. Для работы главным тренером в официальных турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА, а также в товарищеских играх, требуется наивысшая тренерская квалификация — лицензия «PRO-УЕФА». Мостовой эту категорию не получал.
Ранее экс-нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин в беседе с НСН оценил шансы на победу россиян в матче с Буркина-Фасо.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Готово на 95%»: Как Иран и США готовят соглашение на фоне ударов
- АКОРТ: магазины не останутся без овощей после запрета поставок из Армении
- Никакой ответственности: Мостовой захотел заменить Карпина во главе сборной России
- В мессенджере «Макс» появится тревожная кнопка для сообщения о мошенниках
- Путин: Развитие ИИ приведет к потере работы миллионами людей
- Виктор Дробыш рассказал, как ИИ помогает композиторам
- Суд арестовал главу департамента Минтранса Васильченко
- Маликов рассказал, как его дочь относится к «хейту» из-за внешности
- Родители согласились отправлять на работу детей с 12 лет
- Россиянам рассказали, как может измениться процедура техосмотра