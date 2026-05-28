«Странно говорить, что у Карпина наступила какая-то усталость. А ее раньше не было? Когда он принимал “Динамо” и вел две команды, там что, усталости не было? Дети у всех рождаются. Что здесь такого? Тем более, когда ты ничем не рискуешь, никуда не отбираешься — играешь в товарищеские игры, куришь бамбук и получаешь удовольствие и деньги. Отсутствие международных стартов только помогает карьере, поскольку деньги получаешь одинаковые, а там есть риск куда-то не выйти на крупный турнир. Многие команды тренеров из-за этого убирают, а мы никуда не попадаем, нигде не участвуем, рисков никаких нет. Если Карпин уйдет, то я с удовольствием возглавлю команду», — отметил он.

Однако Мостовой не может юридически возглавить национальную сборную по футболу прямо сейчас. Для работы главным тренером в официальных турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА, а также в товарищеских играх, требуется наивысшая тренерская квалификация — лицензия «PRO-УЕФА». Мостовой эту категорию не получал.

