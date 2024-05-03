СМИ: Берлин накрыло ядовитым дымом из-за пожара на заводе

Жители, проживающие рядом с местом пожара, сообщают о громких звуках, которые похожи на обрушение тяжелых предметов внутри помещения. Также сообщается, что граждане, которые работают с местом возгорания, отправлены домой.

Ранее стало известно, что в Шебекине после атаки БПЛА загорелся резервуар для хранения газа. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

