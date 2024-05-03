СМИ: Берлин накрыло ядовитым дымом из-за пожара на заводе
На западе Берлина произошел пожар на металлургическом заводе оборонно-промышленной компании «Diehl», вследствие чего людям поступили экстренные оповещения о выбросе токсичных веществ в воздух, сообщает «РЕН ТВ».
Уточняется, что завод также производит системы ПВО «Iris-T». Рядом с очагом возгорания находятся магазин стройматериалов, автосалон и продуктовый гипермаркет. Экстренные службы попросили жителей города закрыть все окна и двери, а также выключить кондиционеры, уточняется в материале.
Жители, проживающие рядом с местом пожара, сообщают о громких звуках, которые похожи на обрушение тяжелых предметов внутри помещения. Также сообщается, что граждане, которые работают с местом возгорания, отправлены домой.
Ранее стало известно, что в Шебекине после атаки БПЛА загорелся резервуар для хранения газа. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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