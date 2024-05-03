Двое солдат пострадали в результате пожара в воинской части в Екатеринбурге

15 спортивных объектов построят и реконструируют в Москве в этом году Московскую цифровую библиотеку пополнили данными по лучевой диагностике В библиотеке «Московской электронной школы» появилась новая рубрика Москвичи выберут предприятия торговли и услуг с лучшим оформлением к 9 Мая Весенняя прохлада ожидают жителей столичного региона сегодня