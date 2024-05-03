Двое солдат пострадали в результате пожара в воинской части в Екатеринбурге

Двое военнослужащих пострадали в результате пожара, произошедшего в воинской части в Екатеринбурге на проспекте Космонавтов. На ее территории базируется подразделение химической и радиационной разведки. Об этом сообщил портал «E1.ru» со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

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Отмечается, что задымление возникло утром 3 мая в туалете казармы. Солдат из здания эвакуировали. Сейчас пожар потушен, пострадавшим оказали необходимую помощь.

По данным пресс-службы Центрального военного округа, причиной пожара могла стать неисправная электропроводка.

Ранее на востоке Москвы загорелось трехэтажное административное здание.

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ФОТО: ТАСС
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